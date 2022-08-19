Yüzerken yaşanan kramplara dikkat

Denizde ya da havuzda yüzerken yaşanan kramplar hakkında açıklamada bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, "Kramp kaslarda ağrılı, irade dışı spazm ile oluşan, kısa süren fakat bazı zamanlar 10 dakikaya kadar uzayabilen ve kol ve bacaklarda daha çok görülen kas kasılmasıdır. Yüzme esnasında ortaya çıkan kramplar, ani ve şiddetli ağrıya neden olarak panik hali yaşatır. Kramp öncesinde ağrı ve yorgunluk hissi olabilir. Bu durumda yüzmeye ara vermek gerekebilir" diye konuştu. Krampların kısa sürdüğünü fakat bazı zamanlar 10 dakikaya kadar da uzayabileceğini ifade eden Aşık, "Yüzme esnasında ortaya çıkan kramplar, ani ve şiddetli ağrıya neden olarak panik hali yaşatır. Kramp öncesinde ağrı ve yorgunluk hissi olabilir. Bu durumda yüzmeye ara vermek gerekebilir. Öncelikle sakin olmak ve aktiviteye devam etmemek gerekir. Panik yaşamadan kolları kullanarak su yüzeyinde kalmaya çalışın ve kıyıya çıkın. Kramplar genellikle kendi kendine geçer. Kramp girdiği takdirde kası esnetmek, germek ve masaj yapmak gerekir. Bunun yanında sıcak uygulamalar da yapılabilir. Tekrarlayan kramplarda yüzmeye ara vermek ve ilgili kas grubunu dinlendirmek gerekir. Ayrıca bol su tüketilmeli, magnezyum, kalsiyum ve potasyumdan zengin gıdalar; muz, narenciye, domates suyu, yeşil sebzeler, fındık, ceviz, badem, kabak çekirdeği gibi yiyecekler tüketilmeli ayrıca vücutta ödeme neden olacak fazla tuzlu gıdalardan uzak durmalı" şeklinde konuştu.

