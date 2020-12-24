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24 Aralık 2020 Perşembe 02:05:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 12:36:00

Uzmanlar uyardı: 10 dakikalık telefon konuşması bile felç edebilir

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Zaman zaman parmağınızı hissetmiyor, sürekli elinizi sallama ihtiyacı hissediyor, elinizdeki eşyayı düşürüyor, tırnaklarınızı keserken zorluk yaşıyorsanız uzmanlar uyarıyor.

Dirseğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının, omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olduğunu, tahribatın artması durumunda eldeki bazı kasların felç olabileceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımı bozulmaya başlar. Bu rahatsızlığı daha çok orta yaş grubunda görüyorduk ancak telefon ve bilgisayar başında saatler geçiren gençlerde de benzer şikayetler arttı. Önemli olan elde kabiliyetsizlik ve kuvvet kaybı başlamadan tedavi için adım atmaktır" diye konuştu. Doç. Dr. Levent Küçük, telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon görüşmesinin, ya da bilgisayar başında kişinin elini hep aynı ve sabit pozisyonda tutmasının, sinir dolaşımını bozmaya başladığını, sinirin kendini beslemeye ve hayatta kalmaya çalıştığını ancak bu bası süreklilik arz ederse sinirde hasar meydana gelebileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Küçük, "Bu gibi durumlarda elde felç meydana gelebilir. Eldeki kas gruplarında sinirlerin belli bir kısmının, kavramada çok önemli bir yeri vardır. Eğer o sinirleri kaybedersem, kavramanın gücü düşer ve bu de elin fonksiyonel kullanımını etkiler. Bu da felç dediğimiz, incelik, kıvraklık gerektiren bazı işlerin yapılamaması anlamına gelir. Örneğin kişi yerdeki bir iğneyi kavrayıp alamaz, ya da elindeki bardağı hiçbir sebep yokken düşürmeye başlar" ifadelerini kullandı.  

Etiketler : telefon konuşması felç Dr. Levent Küçük
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