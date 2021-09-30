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30 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00

Uzmanı uyardı: D vitamininin katkısı pandemide ihmal edilmemeli

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Kovid-19 pandemisinde sağlığı korumak için D vitamininin önemi

Kovid-19 pandemisinde sağlığı korumak için D vitamininin önemine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Olur, kalp damar sağlığı açısından önemli olan D vitamininin insan vücuduna direnç kattığını; yapılan araştırmaların Kovid-19 enfeksiyonu sebebiyle yoğun bakımda yatan hastaların D vitamini sayesinde bu süreci daha kolay atlatabildiklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin devam ettiği ve halen ciddiyetini koruduğu şu günlerde D vitaminin Kovid-19'a yakalanan hastalara, hastalığı atlatmalarında destek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Alur şu bilgileri paylaştı: "Vitamin D'nin yoğun bakımda yatan kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların, hastalığı daha hafif atlatmalarını sağladığı ve ölüm oranlarını azalttığı bildirilmektedir. kovid-19 enfeksiyonunun ayrıca atardamar ve toplardamarlar ile ilgili komplikasyonları olduğunu ve ciddi hayati tehlikeye sebebiyet verdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle kovid-19 tedavi algoritmasına artık D vitamini takviyesi de eklenmiştir. Sonbahar mevsimine giriş yaptığımız bu günlerde vücudumuzun ihtiyacı olan D vitaminini uygun saatlerde güneşlenerek güneş ışığından temin edebiliriz. Bu mümkün olmuyorsa doktor tavsiyesi ve gözetiminde Vitamin D preparatları yoluyla vücudumuzun ihtiyacı olan D vitaminini mutlaka almalıyız."

Etiketler : D vitamini Kovid-19 pandemisi Op. Dr. İhsan Olur
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