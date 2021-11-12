VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Gücümüzü test ediyorsunuz
Diyalog zemini oluştu
İsrail Rusya'yı mı vurdu?
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Ankara sonbahar renklerine büründü
"Güneş gözümü alıyor" bahanesi cezadan kurtaramadı
Hepsini Başkan Erdoğan'a iade etti
Sıcaklıklar artıyor
Dünya devinin tecrübesi TOGG'a aktarılıyor!
Rusya'dan Batı'ya çok sert eleştiri
Mossad ve CIA'nın kirli Türkiye planı!
Elektriğin yüzde 20'si rüzgardan
10 yıllık evlilik bitti
Hülya'ya saygım var
Romanlar Uraz'a bayılıyor
Çocuklarda epilepsi tanısı erken konulmalı
En çok alerji yapan kuruyemiş: Fındık
Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Kasım
Pankreas kanseri sinsi ve hızlı ilerliyor
AB Kovdi-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!
12 Kasım 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 08:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Kasım

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 12 Kasım Cuma günlük burç yorumları...

KOVA: YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIKLARI RAFA KALKMAK ÜZERE

OĞLAK: AİLESİNDE GÜZEL GELİŞMELER YAŞANMASI SÖZ KONUSU

YAY: SÜRPRİZ KARŞILAŞMALAR FAZLASIYLA MUTLU EDEBİLİR

İKİZLER: KALBİ BOŞ OLANLAR HAYATININ AŞKINI TANIYABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün yakın arkadaşlarınızın ikinci yüzünü gördiğünüzü düşünerek güne başlayabilirsiniz. Farkettiğiniz şeyler için akışta kalmayı seçebilirsiniz. Bazen tepki vermemek ve geleni olduğu gibi kabul edip, kendi yolumuzda yürümek en iyisidir. Siz en iyisi bugün sevdiğiniz kişiye yönelin.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Umulmadık vereceğiniz tepkiler, çok yakınınızdaki kadınları kırabilir. Sağlığınıza oldukça dikkat etmelisiniz. Ev arayışında olanlar bugün karşılarına aniden çıkabilecek ve içlerine sinebilecek yeni bir ev bulabilirler. Gökyüzünün bu kombinasyonunda sıcacık bir yuvanız var ise yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeniz evinizin içindeki huzuru arttırmanıza vesile olacak türden.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün çocuğunuzun uzunca zamandır fark edemediğiniz bir derdi ile uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. İş hayatınızdaki yoğunluğunuz sonucunda ona veremediğiniz değeri bugün daha da derinden hissettirmek isteyeceksiniz. Kalbi boş olan İkizler burcu, güne aşka niyet ederek başlayabilir. Güzel günler yakında.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İlahi anlamda büyük destekler ve sürpizler göreceğiniz bir gündesiniz. Bugünün enerjisini arttırmak için yardıma ihtiyacı olan kişilere desteklerinizi esirgemeyin. Ruhsal manada sizi çok yoran kişilerin yavaş yavaş hayatınızdan çıktığını farketmenin huzurunu yaşayacaksınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ruhsal manada içinize çekileceğiniz bir gün. Dua ve şükür enerjisinde kalırsanız önümüzdeki günlerde yaşayacağınız pek çok problemin içinden çok rahat kurtulabilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki dengesizlikler yüzünden gireceğiniz riskli adımlar sizi ciddi manada yoracak. Biraz kendinize odaklanmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün kalabalıklar içindeki arkadaşlarınızdan gelen haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Uzunca zamandır kabuğunuza çekildiğiniz döngüyü kırma vakti geldi. Kalbi boş olanlar için bugün aşkını itirafta bulunan bir eş adayı kapıyı çalabilir, hazırlı olmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevdiğiniz kişinin ailesinden göreceğiniz destek sizi çok mutlu edecek. Kalbi eski aşklar için atan Teraziler bugün umulmadık karşılaşmalara hazırlıklı olsunlar. Gelen haberler karşısında mutluluğu yakalarken ilahi bir yardımın onlarla olduğunu farkederek çok mutlu olacaklar.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün ilahi yardımların size akmasını istiyorsanız güne yardım ederek başlamanızı önerebilirim. Yaptığınız işlerle ilgili çevrenizdeki kişilerden gelecek destekler yüzünüzü güldürecek. Özverili çalışmalarınız karşılığında finansal konularda rahatlayacağınız yeni projeler size verilebilir. Kalbi boş olanlar için tek başına kalmanın sonuna geldiğimiz günlerdeyiz, azıcık sabır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Ruhsal manada daha rahat olacağınız güzel bir gün. Çevrenizdeki pek çok kişi ile yaşadığınız ani gelişen problemleri, sevdiğiniz kişinin vereceği destek ile çözeceksiniz. Gönül ilişkisine adım atmak isteyenler sürpriz beraberliklere başlayabilir ama yaşadıkları aşkı pek gözler önünde tutmayı tercih etmeyecekler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün iş hayatınızda umulmadık kısmetler alacaksınız. Elinize geçecek ufak paralar ile yardımlar yapmanız size ilerleyen süreçlerde büyük katkıları olacak türden. Sevgilinizin her ne olursa olsun size vereceği destekten dolayı oldukça mutlusunuz. Çocuklarınızın hayatında oluşan güzellikler sizi çok mutlu edecek.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Elinize geçen paraları değerlendirmek için acele etmemelisiniz. Uzunca süredir aşk ve ilişkilerdeki yaşadığınız hayal kırıklıklarını rafa kaldıracak belki de eski yaralarınızı unutturacak enerjilerde olacaksınız. Size değer veren dost ve arkadaşlıkların içinde bulunmanız ruhunuza iyi gelecek.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aşk ve ilişkilerde kalbinizi kıran pek çok kişinin sizi aradığı bir gün olabilir. Kırılan hayallerinizin yerine yenilerinin inşa olacağı, kalbinizdeki umutlarınızın yeşereceği bir gün. Eski olan ne varsa eskide kaldı, şimdi yenisini inşa etme zamanı. Kendinize iyileşmek için zaman vermelisiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep i günlük burç yorumları - 12 Kasım Bugün burçları neler bekliyor?
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Düşman arıyor

Düşman arıyor
Aşka geldi

Aşka geldi
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Konser maratonu

Konser maratonu
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer
Müziğe el attı

Müziğe el attı
İçimde yaşayan bir çocuk var

İçimde yaşayan bir çocuk var
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER