VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı
Merkez bankaları küresel piyasaları karıştırdı
Yunanistan İstanbul'da protesto edildi
Kabri başında anıldı
Üniversite Öğrencileri Araştırıyor, Fark Yaratan Projeler TEKNOFEST'te Yarışıyor
Koronavirüs testi pozitif çıktı
"Hayırlı olsun"
‘Özel Ders' verecek
Şartı İstanbul'da klip çekmek
Çocukların sesi oldular
Baykuş avcısı koleksiyoner
Kuruyunca fiyatı 20 misli artıyor: Yaşı 5, kurusu 100 lira
Hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu
Sanatla kansere meydan okuyorlar
Başkan Erdoğan dev projenin açılışını yaptı!
Ali Dayı'nın sandalyesi sonsuza kadar ‘rezerve'
Instagram'da anket özelliği yenilendi
Galada ünlüler geçidi
Su'yun Korsan'ı
Doğum gününde vefat etti
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim müjdesi
Teröristlerin korkulu rüyası, Atak helikopterleri bölgede
Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan parlametosunu sarsan itiraf! "Türkler daha iyisini alacak"
05 Şubat 2022 Cumartesi 19:33:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 19:33:00

Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler : sağlık bakanı koronavirüs pozitif
Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim
Beni takip eden pişman olmaz

Beni takip eden pişman olmaz
Aracın hasarı giderildi

Aracın hasarı giderildi
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş

Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
Vizyon için gün sayıyor

Vizyon için gün sayıyor
Dizide ömrü kısa sürdü

Dizide ömrü kısa sürdü
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Çapkınlık turu

Çapkınlık turu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER