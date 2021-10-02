VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
Darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş
"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
Uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Doğmamış bebeğin katiline iyi hal!
Drift caddesine kabartmalı şerit
Ölüm yıl dönümünde anıldı
Bakan Varank'tan CHP'li Salıcı'ya Ruhani dersi
Müşterilerinin kripto paraları çalındı
Olağanüstü yetkileri elinde toplamasına izin verilmedi
Taş devrine yolculuk
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama
Yay enerji dolacak, Boğalar şanslı döngüde... Haftalık burç yorumları
Gripsavar baharat çorbası
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Pandemi, yaşlılarda depresyonu üç kat artırdı
"Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık"
ABD'de ilk: California'da 12 yaş üstü çocuklara aşı zorunluluğu geliyor
İstanbul'da 39 ilçede aynı anda başladı! Didik didik aradılar
Aykut Kocaman istifa etti
02 Ekim 2021 Cumartesi 10:59:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 11:40:00

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı 110 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201 oldu.

Son verilere göre, Ankara'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e, İstanbul'da yüzde 67,8'e, İzmir'de yüzde 76,3'e ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı toplumsal aşılama, yoğun şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine tanımlanmasıyla devam etti.

Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere uzanırken, martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da aşılamaları yapıldı.

HAZİRAN AŞILAMADA DÖNÜM NOKTASI OLDU

Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.

Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes Kovid-19 aşısını olabilirken, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon, haziranda ise 50 milyon dozu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti.

Etiketler : sağlık bakanlığı koronavirüs bilim kurulu koronavirüs aşısı
‘Mahkum'un kadrosu şekilleniyor

‘Mahkum'un kadrosu şekilleniyor
Evlilik için çok erken

Evlilik için çok erken
Kırmızı totem

Kırmızı totem
2.sezona yeni hikaye

2.sezona yeni hikaye
İyi bir tepki oyuncusuyum

İyi bir tepki oyuncusuyum
Sete döndü

Sete döndü
Setten ilk kare

Setten ilk kare
İkinci kez ayrılık kararı

İkinci kez ayrılık kararı
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER