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03 Kasım 2023 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:51:00

Tencere yemeği obeziteyi önlüyor

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Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Evde pişirilen tencere yemeklerini tüketmek, pek çok bilimsel çalışmaya göre obezite riskini de azaltıyor." dedi.

Şehir yaşamının yoğunluğu ve koşturmacası içinde bazen yemek öğünleri atlanabiliyor, hatta bazen vakit ayrılamadığı için hazır yemeklerle gün geçiştirilebiliyor. Yapılan son çalışmalara göre ev dışı hazır gıda tüketiminin Avrupa ve ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de artış içinde olduğunu belirten Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Mutfak kültürümüzün önemli bir parçası olan tencere yemekleri, pek çok yönüyle hazır yemeklerden çok daha sağlıklı bir seçenek. Evde pişirilen tencere yemeklerini tüketmek, pek çok bilimsel çalışmaya göre obezite riskini de azaltıyor" dedi.

Etiketler : obezite yemek gıda
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