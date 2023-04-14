Su içmenin abartılması sindirimi zorlar

İftarda aşırı susama hissi ile normalden fazla sıvı alımının olabileceğine değinen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhan Özdil, yemek ile birlikte su veya sıvının çok alınmasının sindirimi güçleştirdiğini ve reflüyü arttırdığını söyledi. Uzun süreli açlıkta midenin küçülmeye başladığına dikkat çeken Özdil, "Yeme içmemizi uygun bir şekilde ayarlamazsak, oruç sırasında mide şikayetlerimiz artar. Uzun süren açlık sonrasında yemek yenmeye başlandığında biraz aşırıya kaçabiliriz. Hızlı bir şekilde yemek yiyince sindirimin olması ve tokluk hissinin gelişmesi zaman alacaktır. Bu durum normalden fazla yemek yememize neden olur. Aynı zamanda uzun açlık sırasında vücudumuz metabolizmamızı yavaşlatacağı için oruç sırasında dikkat edilmezse kilo alımı sık görülebilir" şeklinde konuştu. Özdil, "Yemeklerle sıvı veya su alımı sindirimi kolaylaştırır. Aksine yemeklerle birlikte su alımını çok önermiyoruz. Yemek ile birlikte su veya sıvının çok alınması sindirimi güçleştirir ve reflüyü artırır. Özellikle reflüsü olanlarda hem midenin küçülmesi hem de sahurda yemek yenilip yatılması ile şikayetlerin bariz şekilde arttığı görülür" ifadelerini kullandı.

