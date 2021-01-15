Soğuk algınlığına ısırganotu çayı

Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış ısırganotu yaprağı, kaynar suyla demlenir. Günde 2-4 bardak yeni demlenmiş çay aç karnına veya öğün aralarında içilir. Kokusunu rahatsız edici bulanlar nane, kekik, papatya ilave edebilirler. Bitkisel tedavi uzmanları bu çayın en fazla bir ay tüketilmesini öneriyor fazlası zararlı olabilir.