VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin oyu CHP diye okundu: Küçük çocuk fark etti!
Seyahat mutluluk hormonunu artırıyor
Akdeniz'de polen tozu istilası
Minik kalp sağlam atıyor
Balıkçılar sezona "paydos" dedi
Kızılırmak Deltası kızıla büründü
04 Nisan 2024 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 07:45:00

Seyahat mutluluk hormonunu artırıyor

ABONE OL

Birçok kişi gündelik hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşmak ve derin bir nefes almak için çoğu zaman seyahat etmeyi tercih eder.

Birçok kişi gündelik hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşmak ve derin bir nefes almak için çoğu zaman seyahat etmeyi tercih eder. Arş. Gör. Psikolog Simay Yılmaz, mutluluk hormonunu artırdığı bilinen seyahatin, bireylerin zihinsel ve duygusal gelişimine sağladığı katkıları anlattı. Seyahat etmenin zihinsel sağlığa birden fazla açıdan iyi geldiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Simay Yılmaz, "Bunlardan birisi olarak stresi azaltmasından söz edilebilir. Günlük rutinlerden uzaklaşmak, rahatlamaya ve yeniden enerji kazanmaya yardımcı olabilir. Rahatlamak, vücudun stres hormonu olarak da bilinen kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olabilir" dedi.

Etiketler : seyahat stres mutluluk hormonu
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX