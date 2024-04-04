Seyahat mutluluk hormonunu artırıyor

Birçok kişi gündelik hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşmak ve derin bir nefes almak için çoğu zaman seyahat etmeyi tercih eder. Arş. Gör. Psikolog Simay Yılmaz, mutluluk hormonunu artırdığı bilinen seyahatin, bireylerin zihinsel ve duygusal gelişimine sağladığı katkıları anlattı. Seyahat etmenin zihinsel sağlığa birden fazla açıdan iyi geldiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Simay Yılmaz, "Bunlardan birisi olarak stresi azaltmasından söz edilebilir. Günlük rutinlerden uzaklaşmak, rahatlamaya ve yeniden enerji kazanmaya yardımcı olabilir. Rahatlamak, vücudun stres hormonu olarak da bilinen kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olabilir" dedi.