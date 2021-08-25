Şeker hastalarına dondurma uyarısı

Uzmanlar, diyabet, kalp damar hastalıkları olanlar ve diyet yapanların dondurma tüketiminde dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Eda Akın, "100 gram yani ortalama 2 top dondurma yaklaşık 200 kalori ve 130 miligram kalsiyum içerir. Fakat kalorisinin daha düşük olması, dondurmanın sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmemelidir. Diyabet, kalp damar hastalıkları olanlar ve diyet yapanlar dondurma tüketiminde mutlaka porsiyon kontrolü yapmalıdır" dedi. Akın, "Sağlıklı yetişkinler ve çocuklar için haftada 2-3 gün, 2 top dondurma tüketimi diyete eklenebilir" diye konuştu.

