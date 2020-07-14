Sağlık Bakanı Koca'dan toplu taşıma uyarısı
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca, toplu taşımada tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca, vatandaşların eve dönerken dikkatli olması uyarısında bulunarak, " Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz" dedi.
Kurallara uyan taşıtların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, "Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim" açıklamasını yaptı.
EVE DÖNERKEN dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar.
- Sağlık Bakanı Koca'dan toplu taşıma uyarısı
- Dünyayı umutlandıran çalışma! Koronayı etkisiz hale getiriyor
- Valilik açıkladı: Askerlerin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Koronaya karşı onlar devreye girdi!
- Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
- Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim