VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
İstanbul Boğazı semalarında uçtular
Önce bindirim sonra indirim yapılan reklamlara yasak geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti
İBB'den yeni skandal!
TEKNOFEST heyecanı başladı
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü
Darbeye teşebbüs!
Doktorlardan omega önerisi!
Seçimlerin galibi Başbakan Trudeau oldu
Fransa'nın ABD'ye öfkesi dinmiyor
Ortak İmralı'yı gösterdi
ABD, Rus tatbikatını böyle yorumladı!
ABD'yi sadakatsizlikle suçladı
Laschet'ten Türkiye mesajı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 11 için alarm!
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız
Başkan Erdoğan'dan 'lobi' uyarısı
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
‘İki Deli'den yüzyılın buluşması
Hamilelikle duygularım değişti
Evde kuzu besledim
Teo dörtledi
21 Eylül 2021 Salı 11:40:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 11:40:00

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının en az 2 doz aşı olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı korona iki doz aşı
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı

Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı
‘Arıyorum' sürprizi

‘Arıyorum' sürprizi
Şansı açıldı başrolü kaptı

Şansı açıldı başrolü kaptı
Neden konser vermediğini açıkladı

Neden konser vermediğini açıkladı
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER