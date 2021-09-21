21 Eylül 2021 Salı 11:40:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 11:40:00
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının en az 2 doz aşı olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." dedi.