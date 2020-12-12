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12 Aralık 2020 Cumartesi 23:42:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 23:44:00

Sağlık Bakanı Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşın kanser taramasından geçirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. 

AA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelerde yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşın kanser taramasından geçirildiğini söyledi.

Bakan Koca, "Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bütçe Kanunu Teklifi sağlık tesisi hastane
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