Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelerde yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşın kanser taramasından geçirildiğini söyledi.

Bakan Koca, "Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir." ifadelerini kullandı.