Para sayar tarzda titreme Parkinson habercisi

Uzmanlar, ellerde istirahat halinde ortaya çıkan "para sayar" tarzda titremenin Parkinson hastalığının başlangıcının habercisi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ali Zırh, halk arasında "titrek felç" olarak tanımlanan Parkinson hastalığının beyinde "dopamin" adı verilen maddenin eksikliği ile ortaya çıktığını söyledi. Bu eksikliğe bağlı olarak hastalık belirtilerinin gün yüzüne çıkmaya başladığını aktaran Zırh, "Vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere ellerde 'para sayar' tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi; bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte 'maske yüz' diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme bu hastalığın başlangıç safhasında olunabileceğini düşündürmeli. Titreme yakınmaları, tipi ne olursa olsun genellikle gündüz saatlerinde ortaya çıkmakta olup hastaların endişeli veya düşünceli olma durumlarında, sinirsel gerginliğin arttığı hallerde şiddetlenir. Uykuda ise titreme durumu gözlenmez" değerlendirmesinde bulundu.

