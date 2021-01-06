Pandemide göz migreni yaygınlaşıyor

Aylardır süren Kovid-19 pandemisinden en fazla etkilenen organlarımızın başında gözlerimiz geliyor. Uzun saatler süren dijital toplantılar ya da uzaktan eğitim nedeniyle saatlerce ekrana kilitlenmek gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda göz şikayetlerini artırdı. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, halk arasında ‘göz migreni’ olarak tanımlanan; göz küresinde başlayan ve aynı taraf baş yarısına yayılan keskin ağrının giderek daha fazla kişide görüldüğünü belirterek, bazı kuralların ihmale gelmeyeceğini söylüyor. Dr. Emel Çolakoğlu, uzun süreli yakın odaklanmanın özellikle gelişim çağındaki çocuklarda uyum kuvvetini zorladığını ve miyopinin ilerlemesine yol açtığını söylüyor. Gün içerisinde mutlaka gözlerin kapatılarak dinlendirilmesi, ekran başında göz kırpmanın unutulmaması, ekran aydınlatmasının ortamdan daha düşük seviyede tutulması, gözlerimizle ekran arasında mesafenin 50-55 cm olmasına özen gösterilmesi ve monitör üzerinden 20 dakikada bir 20 saniye süre ile 5-6 metre uzağa odaklanılması gerektiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, bu önlemlerin göz sağlığını korumak için kritik önem taşıdığını söylüyor.

SAĞLIKLI BESLENME VE KALİTELİ UYKU ŞART

Göz sağlığını korumak için; çevresel önlemlerin yanı sıra sigarasız ortam, kaliteli ve yeterli uyku ile sağlıklı beslenme de olmazlar olmazlar arasında önde geliyor. Dr. Emel Çolakoğlu, iyi havalandırılmış ve ışıksız bir odada ortalama 7-8 saat uyumanın tüm bedenimizi olduğu gibi gözlerimizi de dinlendireceğini belirtirken; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, özellikle de havuç, portakal, lahana, ıspanak gibi besinlerin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini kaydediyor.

GÖZ KIZARIKLIĞI ÖNEMLİ BİR BELİRTİ

Gözlerde en sık rastlanan şikayetler arasında yer alan; kızarıklık, çapaklanma, sulanma ve batmaya neden olan konjoktivitin, Kovid-19 hastalarının yüzde 1-3’ünde gelişebildiğini; genellikle konjoktivit ile eş zamanlı ateş ve halsizlik ile çocuklarda ishal de görülebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu “Gözde benzer şikayetler oluştuğunda etken bakteriler, diğer virüsler ve alerji de olabileceğinden, bu nedenle hekim kontrolü çok önem taşımaktadır” diyor. Dr. Emel Çolakoğlu, Kovid-19’un gözler yoluyla bulaşmaması için kontakt lens yerine gözlük kullanılması, gözlerin ovuşturulmaması, el hijyenine özen gösterilmesi ve kağıt havlu kullanılmasının önemli olduğunu belirterek şöyle konuşuyor: “Bu virüsün gözümüze bulaşması iki yolla oluyor. Üstünde virüs bulunan bir eşyaya örneğin masaya ya da kapı koluna dokunulduktan sonra gözler ellendiğinde virüs bulaşıyor. Bazen de karşımızdaki kişinin öksürüğü, hapşırığı ya da yüksek sesle konuşması sırasında etrafa saçılan virüsler, gözümüze giriyor.

Gözlük camlarının buğulanmaması için sabunlu suyla yıkayın

Maske takarken gözlük kullanmak kimi zaman rahatsız ediyor. Dr. Emel Çolakoğlu, maskeden dolayı gözlük camlarının buğulanmaması için şu önerilerde bulunuyor:

Maskenin telli kısmını üstte tutarak burnunuza göre sıkıştırabilir; çift taraflı bant ile yapıştırabilirsiniz.

Optiklerden gözlük camının buğusunu önleyici sprey veya bez temin edebilirsiniz. Ancak camın yansıma önleyici özelliğinin bozulmaması için sık kullanmayın.

Gözlük camınıza buğu önleyici kaplama yaptırabilirsiniz.

Gözlük camlarını günde iki kez sıvı sabun ile yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra kendiliğinden kurumaya bırakılmalıdır. Sabunlu su cam üzerinde ince bir film tabakası bırakacak ve yüzey gerilimini düşürerek su moleküllerinin buğu tabakası oluşturmasını engelleyecektir.