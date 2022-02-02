Omicron vücuttan 7 günde temizleniyor

Uzmanlar, Kovid-19'un Omicron varyantının ortalama 5-7 günde vücuttan temizlendiğini ancak bazı olgularda sürenin uzayabileceğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Polatlı, "Hastalığı geçirenlerin karantinadan çıksa bile başkalarının yanındayken 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takmaları önemli" dedi. Polatlı, "Alfa ve Delta varyantlarında insanlar, en yüksek viral yüklerine enfeksiyondan yaklaşık 3 gün sonra ulaşma eğiliminde oluyor ve ortalama 6 gün sonra virüs giderek azalarak vücutlarından temizleniyor. Araştırmalara göre, Omicron'da virüs ortalama 5-7 günde vücuttan temizleniyor, enfeksiyon biraz daha düşük viral yüklerle sonuçlanıyor. Yeni kılavuzlar da enfekte kişilerin semptomsuz olmaları, semptomlarının düzelmesi ve ateşlerinin olmaması durumunda 7 gün sonra karantinadan ayrılabileceklerini söylüyor" diye konuştu.