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02 Şubat 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 08:30:00

Omicron vücuttan 7 günde temizleniyor

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Uzmanlar, Kovid-19'un Omicron varyantının ortalama 5-7 günde vücuttan temizlendiğini ancak bazı olgularda sürenin uzayabileceğini belirtti.

Uzmanlar, Kovid-19'un Omicron varyantının ortalama 5-7 günde vücuttan temizlendiğini ancak bazı olgularda sürenin uzayabileceğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Polatlı, "Hastalığı geçirenlerin karantinadan çıksa bile başkalarının yanındayken 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takmaları önemli" dedi. Polatlı, "Alfa ve Delta varyantlarında insanlar, en yüksek viral yüklerine enfeksiyondan yaklaşık 3 gün sonra ulaşma eğiliminde oluyor ve ortalama 6 gün sonra virüs giderek azalarak vücutlarından temizleniyor. Araştırmalara göre, Omicron'da virüs ortalama 5-7 günde vücuttan temizleniyor, enfeksiyon biraz daha düşük viral yüklerle sonuçlanıyor. Yeni kılavuzlar da enfekte kişilerin semptomsuz olmaları, semptomlarının düzelmesi ve ateşlerinin olmaması durumunda 7 gün sonra karantinadan ayrılabileceklerini söylüyor" diye konuştu.

Etiketler : Omicron Prof. Dr. Mehmet Polatlı semptomsuz
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