Öksürüğe baş ağrısı eşlik ediyorsa zatürree olabilir

Kış aylarında hastalıkların artmasıyla beraber soğuk algınlığı şeklinde başlayan pnömoni (zatürre) vakalarının da arttığına işaret eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Avkan, "Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusundaki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan pnömoniden korunmak için özellikle kış aylarında kalabalık kapalı alanlardan uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Zatürre belirtilerini ateş, titreme, üşüme, öksürük, balgam, göğüs ve sırt ağrısı, göğüste hırıltı, kusma, baş ağrısı ve iştahsızlık şeklinde sıralayan Uzm. Dr. Nurşen Avkan, şu uyarılarda bulundu: "Bu belirtileri kendinizde görmeniz halinde bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmelisiniz. Zatürre tanı ve tedavisi için laboratuvar sonuçları ile akciğer görüntülemelerine bakılarak tanı konulur ve gerekli tedavilere başlanır"