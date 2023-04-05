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Menopoz sonrası kanamalar kanser habercisi
05 Nisan 2023 Çarşamba 06:46:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 06:46:00

Menopoz sonrası kanamalar kanser habercisi

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Menopoza girdikten sonra yeniden adet kanamalarının yüzde 20'sinde kansere dönebilecek lezyonlar tespit eden uzmanlar, menopoza giren kadınları bu durumu ciddiye almaları konusunda uyardı.

Menopoza girdikten sonra yeniden adet kanamalarının yüzde 20'sinde kansere dönebilecek lezyonlar tespit eden uzmanlar, menopoza giren kadınları bu durumu ciddiye almaları konusunda uyardı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Peritanolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, kadınların "yeniden adet gördüğünü" düşünüp oyalanmamaları ve hemen bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Kadınlar genellikle menopoz sonrası kanamalarında yeniden adet gördüklerini düşünüyor. Oysa menopoz, rahim içinin tamamen suskunlaştığı, hiçbir akıntının olmadığı bir dönemdir. Doğası gereği östrojen hormonunun vücutta azaldığı, adetin tamamen bittiği bir dönemdir. Dolayısıyla kanama ya da herhangi bir akıntı durumunda oyalanmadan bir hekime başvurmaları son derece önemli. Çünkü, erken teşhis ve tedavi fırsatını kaçırmamak gerekir" diye konuştu.

Etiketler : Menopoz sonrası kanamalar Menopoz adet kanamaları Peritanolog Prof. Dr. Selahattin Kumru

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