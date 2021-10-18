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18 Ekim 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 08:00:00

Meme kanserine karşı doymuş yağlardan uzak durun

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Uzmanlar yaş, kalıtsal geçiş, geç menopoz yaşı, obezite, östrojen hormonu, modern yaşam, stres faktörleri, yaşam tarzı gibi birçok risk faktörünün dışında sağlıksız beslenmenin de meme kanserinin önemli nedenleri arasında öne çıktığını vurguluyor.

Uzmanlar yaş, kalıtsal geçiş, geç menopoz yaşı, obezite, östrojen hormonu, modern yaşam, stres faktörleri, yaşam tarzı gibi birçok risk faktörünün dışında sağlıksız beslenmenin de meme kanserinin önemli nedenleri arasında öne çıktığını vurguluyor. Meme kanseri ve beslenme arasında çoğu kanserde olduğu gibi güçlü bir ilişkinin mevcut olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, "Doymuş yağdan zengin gıdalarla beslenenlerde meme kanseri sıklığı 2 kat artmaktadır. Bu gıdalar arasında sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri, krema, çeşitli çikolata, pasta ve bisküviler yer almaktadır" dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, "Diyet yaparken dikkat edilmesi ve uzak durulması gereken besinler arasında başta rafine şeker, rafine beyaz un ve Omega-6 ağırlıklı trans yağlar, özellikle ay çiçek, mısır, soya yağı ve hidrojenize yağlar gelmektedir. Şişman ve obezite sorunu olan kadınlar, rafine un ve rafine şekerden kaçınmalı ve egzersizle insülin direncini ortadan kaldırmalıdır. Hiçbir şekilde tatlandırıcı ve tatlandırıcı içeren light yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Patates kızartması, beyazlatılmış ya da tatlandırılmış kahvaltı gevrekleri, şeker katılarak yapılmış reçel, jöle, komposto, şurup halinde meyve, şekerli ve tatlandırıcılı meyve sularını tüketmemeye özen gösterilmelidir."

Etiketler : Meme kanseri stres faktörleri obezite östrojen hormonu
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