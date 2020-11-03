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03 Kasım 2020 Salı 12:04:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:17:00

Meme kanseri görülme yaşı düştü

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Meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık rastlanan kanser türü ve gün geçtikçe daha genç yaşlarda görülüyor.

Gelişmiş ülkelere oranla Ülkemizde meme kanseri görülme yaşının daha düşük olduğuna dikkat çeken Genel Cerrah Prof. Dr. Neşet Köksal, genç yaşta görülen meme kanserinin, ileri yaşa oranla daha hızlı ilerleyebileceği, tekrarlama olasılığının da fazla olabileceği uyarısında bulundu. Köksal, "Kemoterapi sırasında veya sonrasında sıklıkla kadınlar adet göremez ve yumurtalık fonksiyonları azaldığı için erken menopoz belirtileri görülür. Tedavi bittikten sonraki iki yıl içinde, yürümek yeniden adet görmeye başlar. Ancak soru adet görmeye başlaması, doğurganlık potansiyeli yanlış yorumlama yol açmamalıdır. Adet görme ve doğurganlık arasında mutlak bağlantı yoktur. Hastanın düzenli adet görmemesi doğurganlığın olmayacağı gelmeyeceği gibi tersine adet görmesi garanti etmez. Bazı meme kanserleri östrojen ve progesteron gibi kadınlık hormonlarına duyarlı tümörlerdir. Bu tür meme kanseri olan en azından belirli bir süre, bu hormonların azaltmak bir ilaç kullanılır. Hormonal tedavi adıyla kullanılan bu ilaçların da üreme sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabilir" diye konuştu.

Etiketler : meme kanseri kanser Prof. Dr. Neşet Köksal
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