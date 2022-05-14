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14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:47:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:47:00

LAHANA VE KABAK GÖZ TANSİYONUNDAN KORUR

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Göz tansiyonu olarak bilinen glokom, nüksettiği her 10 kişiden 1'inde körlüğe neden oluyor. Kabak, lahana, brokoli, mısır ve bezelye gibi besinleri düzenli tüketmek bu hastalığa karşı koruyucu kalkan oluyor.

Yükselen göz içi basıncının, görme sinirini tahrip etmesiyle başlayan Glokom, erken fark edilmemesi durumunda geri dönüşü olmayan görme kayıplarına ve hatta körlüğe sebep oluyor. Uzmanlar, gözde görme kaybı oluştuktan sonra geriye dönüş olmadığı için, glokomun erken teşhisinin oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Hastalığın başlangıç döneminde genelde bireyler tarafından fark edilmemesi nedeniyle, uzun zaman sürecinde görme siniri yıpranmaya uğruyor. Bu yıpranma, durumu hasta tarafından fark edildiğinde gözde meydana gelen hasar, onarılamaz düzeye ulaşabiliyor.

35 YAŞINDAN SONRA RİSK FAZLA

35 yaş üstü bireyler, ailesinde glokom geçmişi bulunanlar, sigara kullananlar, diyabet hastaları, şiddetli kansızlık hastalığı veya şok geçirmiş olanlar, hipertansiyon hastaları, yüksek derecede miyopisi veya hipermetropisi olanlar, uzun süre kortizon tedavisi görenler, migren ile mücadele edenler ve göz yaralanmasına maruz kalanların glokom açısından yüksek riski bulunuyor. Antioksidan kaynağı zengin besinleri tüketmek göz sağlığına olumlu etki sunuyor. Amerikan Optometrik Derneği'nin göz sağlığı için önerdiği antioksidan kaynağı 5 bileşen şöyle:

BAL KABAĞI VE TRABZON HURMASI

Yapılan birçok araştırma, lutein ve zeaksantin'in kronik göz hastalıkları riskini azalttığını gösteriyor. Yapılan çalışmalar yüksek lutein ve zeaksantin alan kişilerin yeni katarakt geliştirme riskinin düşük olduğunu ortaya koyuyor Koyu yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brüksel lahanası, kabak, brokoli, mısır, bezelye, bal kabağı, Trabzon hurması, muşmula, portakal, mandalina gibi diğer renkli meyve ve sebzeler göz sağlığı için faydalı birincil kaynaklar arasında yer alıyor.

ÇİLEK VE KİVİ DE KORUYUCU ETKİLİ

Bilimsel kanıtlar, C vitamininin katarakt geliştirme riskini azalttığını ve diğer temel besinlerle birlikte alındığında, yaşa bağlı makula dejenerasyonunu ve görme keskinliği kaybının ilerlemesini yavaşlatabileceğini açıklıyor. Göz sağlığını desteklemek için günlük olarak C vitamini içeren portakal, mandalina, limon, greyfurt, çilek, böğürtlen, kivi, papaya, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yeşil biber ve domates gibi besinleri tüketmek oldukça önemli.

CEVİZ VE BADEM ŞİFASI

Göz hücrelerini korumada oldukça etkili rol oynayan E vitamininin besin kaynakları arasında; bitkisel yağlar, fındık, antep fıstığı, ceviz, badem başta olmak üzere; sert kabuklu kuruyemişler, buğday tohumu ve tam buğday ve ruşeym katkılı undan yapılmış besinler bulunuyor.

Etiketler : lahana kabak göz göz sağlığı
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