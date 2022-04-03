Kovid geçirenler dikkat! İftarda bol bol yeşillik tüketin

Kovid'in kendisi de pıhtılaşmayı tetiklediği için vücudu asla susuz bırakmamalı, iftardan sahura kadar bol su içmeli ve daha sıvı gıdalar tüketerek Ramazan'ı geçirmeli. Yeşillik de pıhtılaşmayı önleyici etkiye sahip. İftar sofralarında eksik olmamalı. Sürekli ilaç kullanan hastalar, dozlarını eksiltmeden iftar ve sahur arasına yaymalı.



Kronik kalp hastalarının, bir de ağır ya da orta şiddette Kovid geçirdiyse, oruç tutarken çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Hiçbir Ramazan ayı bu yılkine benzemeyecek. Çünkü pandemi boyunca çok fazla Kovid geçiren hastamız var. Bunlar arasında aynı zamanda kronik kalp hastası olanlar veya Kovid nedeniyle kalp damar sistemi etkilenenler var. Haklı olarak dini vecibelerini yerine getirmek için oruç tutmak isteyecekler. Ama normalleri bu Ramazan için biraz daha unutmamız gerekiyor. Kovid geçiren bir hasta, akciğeri veya farkında olmadan kalbi darbe yemiş bir kalp hastası, ilk önce ilaçlarını kesinlikle aksatmadan orucunu tutmalı. Bizim için ilaç dozları çok önemli. Günde iki kez ise 12 saatlik iftar ve sahur arasında ilaçlar dozlarını almalılar. Vücudun kesinlikle susuz kalmaması gerekiyor. Özellikle kalp hastaları ve Kovid geçmişi olan hastalar için su tüketimi her zamankinden daha önemli çünkü pıhtılaşma riski yüksek hasta grubu bunlar" dedi.

AĞIR EFORDAN KAÇININ, YÜRÜYÜŞ EN İYİSİ

Kalp hastalarının oruç döneminde ağır eforlardan kaçınması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Ne olursa olsun, pandemiden yeni çıkıyoruz. Maske kuralları ve hijyene bir süre daha uymamız gerekiyor. Açlık ve susuzluk zaten vücut direncini kırıyor. Bir de bu kurallara uymazsak, vücut her türlü enfeksiyona açık hale gelecektir. Kalp hastalarının oruçluyken daha az efor sarf etmeleri önemli ama bu, hareket etmeyi bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Kalbe en dost spor yürüyüş. Yürüyüşü kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. İftardan sahura kadarki süreci iyi değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

DAHA AZ HAMUR İŞİ, DAHA ÇOK PROTEİN

Kovid geçiren kalp hastalarının pıhtılaşma açısından daha yüksek risk altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cengiz Köksal, sözlerini şöyle noktaladı: "Yeşil besin ağırlıklı beslenmek, vücutta pıhtılaşmanın bir nebze de olsa önüne geçeceği için, sebze meyve ağırlıklı beslenmemiz çok önemli. Bunları sıvı gıdalarla almamız çok önemli. İftardan sahura kadar o geçen zamanda azar azar, kalbe çok fazla yüklenmeden beslenmek gerekli. Çünkü iftarda yiyeceğimiz her türlü yemek, midemizi doldurmamız ve kalbe ayrılan kan miktarının azalması anlamına geliyor. Bu da kalbi savunmasız bırakacaktır. Hazmı kolay gıdalara ağırlık vermek gerekiyor. Daha az hamur işi, daha çok protein ve daha çok yeşillik öneriyorum. Hem hazmı kolay olduğu için, hem de yeşilliklerin pıhtılaşmayı bir nebze daha zorlaştırma etkisi olduğu için."

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