Kovid-19 geçirenlere fizik tedavi önerisi

En önemli sorunun, hastaların hem hastalıkları hem de eklem sorunları dolayısıyla hareketsiz kalması olduğuna işaret eden Prof. Dr. Selda Sarıkaya,, "Bu durum, kaslarında güçsüzlüğe neden oluyor. Süre arttıkça da güçsüzlüğün artması söz konusu oluyor. Örneğin bir haftalık istirahat sonucu, sağlıklı bireyin bile yüzde 20 gibi bir kas kuvveti kaybı olduğunu biliyoruz. Bu, hasta bireylerde daha belirgin hale geliyor" dedi. Sarıkaya, şöyle devam etti: "Çok farklı tedaviler uyguluyoruz. Solunum sıkıntısı varsa solunum semptomlarına, nefes darlığına yönelik bazı tedaviler yapıyoruz. Ünitemizde, hastalara egzersiz yaptırıyoruz. Bunun dışında ağrılara yönelik fizik tedavi uygulamaları yapıyoruz. Hem sıcak tedavi, elektrik akımları temelli tedaviler, hem de egzersiz programlarına alıyoruz. Kaslarını güçlendirmek için yaşlarına, cinsiyetlerine ve mevcut durumlarına göre program çiziyoruz. Bazen yatarak bazen de ayakta tedaviye alıyoruz."