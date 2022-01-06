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06 Ocak 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 09:30:00

Koronayı ağır geçirenlerde farklı organ sorunları çıkabiliyor

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Uzmanlar "Kovid-19'u hastane yoğun bakım ünitelerinde ağır geçirip, iyileşen vaka gruplarında çok ciddi ve uzamış semptomlar karşımıza gelebiliyor. Mikrobik virüs, yarattığı etkilerle birçok farklı organ ve sistemde sorunlara yol açıyor" dedi.

Uzmanlar "Kovid-19'u hastane yoğun bakım ünitelerinde ağır geçirip, iyileşen vaka gruplarında çok ciddi ve uzamış semptomlar karşımıza gelebiliyor. Mikrobik virüs, yarattığı etkilerle birçok farklı organ ve sistemde sorunlara yol açıyor" dedi. Kovid-19'un üst solunum yollarında başlayan ancak tüm sistemleri etkileyen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen hastalık olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, "Koronavirüs ile ilgili deneyimlerimiz zaman içerisinde ciddi oranda arttı. Hala bilmediğimiz birçok merak ettiğimiz konu var. Zaman bize şunu gösterdi ki Kovid geçiren hastalarda özellikle hastanede yatarak tedavi görenler veya yoğun bakımda ünitesinde hastalığı ağır geçirip sonrasında iyileşen vaka guruplarında çok ciddi ve uzamış semptomlar karşımıza gelebiliyor. Aynı zamanda da multi-disipliner dediğimiz birçok farklı branşın desteğini gerektiren hastalıklarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Menşesi itibarıyla hastalık mikrobik virüs kökenli bir hastalık ama sebep olduğu durumlar yarattığı etkiler açısından bakarsak birçok farklı organ ve sistemde sorunlara, şikayetlere yol açabiliyor" dedi.

Etiketler : Koronayı ağır geçirenler mikrobik virüs Prof. Dr. Selçuk Kaya Koronavirüs
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