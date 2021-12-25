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25 Aralık 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 08:30:00

Korona atlatanlarda Omikron tehlikesi

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Omikron daha önceki 3 dalgaya kıyasla daha hızlı bir bulaş özelliğine sahip. Bu nedenle hastalığı geçiren kişilerde yeniden Kovid-19 görülme sıklığı, diğer varyantlara göre daha yüksek. Ayrıca çocukları da daha fazla etkileyebilir.

Kovid-19 hastalığında Omikron varyantının, orijinal Wuhan varyantına göre 60 farklı mutasyon içerdiğini, bu kadar çok mutasyon içermesinin Güney Afrika'daki HIV'li hasta sayısının çokluğuyla açıklanabileceği belirtildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Mert, "Enfeksiyon hızlı yayılsa da, hastaneye yatışların şu ana kadar az olması hastalığın seyrinin diğer varyantlara göre daha hafif olduğunu gösterebilir. Yeniden hastalanma oranları 3. dalgada hastalananları yüzde 40, ikinci dalgada hastalananları ise yüzde 60 oranında etkileme riskine sahip. Araştırmalar yakın zamanda hastalığı geçirenlerin doğal olarak Omicron'a karşı göreceli daha şanslı olacağını göstermektedir" dedi.

BELİRTİLER FARKLILIK GÖSTERİYOR

Omikron varyantının özel klinik belirtileriyle ilgili örnekler vermek için çok erken olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mert, "Çünkü yüksek hasta sayısına sahip İngiltere ve Güney Afrika'da bile virüs henüz özel hasta gruplarında değildir. Gençler arasında yaygın ve onlarda belirtiler silik olabiliyor. Özel gruplar dediğimiz önceden kalıcı rahatsızlığı olan, yaşlı ve immunite problemi yaşayanlarda hastalığın gidişatına ait veriler çok yaygın değil, hastaneye yatışlar konusunda bir değerlendirmede bulunmak için ise en az 3 haftaya ihtiyacımız var. Ciddi vakalarda çocukların hastaneye yatma nedenleri genellikle bronşiolit (hava yolları iltihabı) ve zatürre, aşırı sıvı kaybı ve ishal. Hafif vakalarda belirtiler ise boğaz iritasyonu, burun akıntısı, baş ağrısı ve 3 gün içinde kendiliğinden düşen ateş olarak gözleniyor" ifadelerini kullandı.

MUTLAKA AŞI OLMALIYIZ

Omikron varyantının artık ülkemize geldiğini belirten Prof. Dr. Gürkan Mert, "Omikron, bir süre sonra istemesek de hâkimiyet kuracaktır. Bu nedenle korunmak için en iyi yöntem halen aşı olmayanların aşılarını yaptırması, aşılarını yapanların rapel dozlarını yaptırmalarıdır. Aşının yanında klasik korunma önlemlerine uyum da halen önemini yitirmemiştir. Hastalığı önlediği veya hafif atlatmamızı sağladığı düşünülen takviyelerin etkileri sınırlıdır, bunlardan büsbütün medet umulmamalı, ancak gerektiğinde hekime danışılarak kullanımların faydalı olabileceği bilinmelidir. D ve C vitamini, farklı suplement kullanımında ve kan sulandırıcı kullanımında uzman görüşüne başvurulmalı, doz ayarlaması yapılmamış, kulaktan dolma, klinik çalışması olmayan, hastalığa karşı etkisiz takviyelerin sadece cebimize değil, sağlığımıza da zararlı olabileceğini göz ardı etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Etiketler : omicron pandemi koronavirüs
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