Kırmızı alarm yok ama tedbir alınmalı

Özellikle son haftalarda hem akciğer tutulumu yaşayan, hem de Kovid-19 pozitif olan vakalarda artış gözlendiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu durumun kırmızı alarm durumuna geçecek kadar büyük bir artış olmadığını ancak yine de Kovid-19'un yeni bir mutasyonunun ortaya çıkabilme riskine karşın gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Özkaya, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve son aşılarının üstünden zaman geçmiş vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını olmaları gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki aylarda, vakaların artmasıyla birlikte aşının koruyucu etkisinden kaçan yeni bir mutasyon ile de karşılaşılabileceğini dile getirdi. Bu durumda mutasyonlara karşı etkili, yeni bir aşı formuyla tekrar toplu aşılama olabileceği öngörüsünde bulundu. Prof. Dr. Özkaya, "Vatandaşlar bu konuya bilinçli yaklaşmalı ve toplum olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirerek yeniden yasaklara gerek kalmadan bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

