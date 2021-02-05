Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı

Kemoterapi gibi üreme hücrelerine zarar veren tedavi yöntemlerinden önce yumurta dondurma işlemi yapılmasını tavsiye eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Yumurta dondurma işleminin klasik tüp bebek uygulamasına benzer şekilde yapılıyor. Yumurta toplama işleminden sonra elde edilen olgun yumurtalar vitrifikasyon denilen hızlı bir dondurma yöntemi ile dondurularak saklanır. Ülkemizde 2014 yılında yayınlanan ÜYTE yönetmeliğine göre kadınlar kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verecek tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde ve yumurtalık rezervi azalmış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda yumurtalarını dondurabilir" diye konuştu.

