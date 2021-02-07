Kemoterapi görenler de aşı yaptırmalı

Bu nedenle ayrım gözetmeksizin tüm kanser hastalarımızın hatta kanseri atlatan hastalarımızın aşılanmasını öneriyoruz" dedi. "Aşı kemoterapi döneminde de yapılabilir" diyen Sevindik, "Aşılanmanın yan etkilerinden açıkçası çok korkmuyoruz. Esas sorun; bu hastalarımızda etkinliğinin zayıf olma ihtimalidir.

Bunu da göze almak lazım. Bu çerçevede, tüm kanser hastalarının, hekimleri ile de görüşerek, aşılanmaları gerekiyor. Kanseri atlatmış, nüksetme ihtimali de kalmamış ya da düşük ihtimal olan bireylerde de aşılanmayı öneriyoruz. Çin'den gelen veriler bize gösterdi ki; hayatınızın herhangi bir döneminde bir kanser rahatsızlığı geçirdiyseniz, koronavirüse yakalanma ihtimaliniz diğer insanlara göre daha yüksektir. Ve bu ihtimal her daim yüksek olacaktır. Her ne olursa olsun aşı yaptırmakta fayda vardır" dedi.

