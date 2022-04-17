‘İdrar kaçırma' depresyon belirtisi bile olabilir

Kadınların günlük hayatını etkileyen idrar kaçırma probleminin depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra bazı fizyolojik hastalıkların da habercisi olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "İdrar kaçırma aslında bir hastalık. İdrar yolu enfeksiyonu, hormonal değişiklikler, böbrek taşları veya bazı medikal ilaçların kullanımı idrar kaçırmaya etken" dedi. İdrar kaçırma rahatsızlığında genetik faktörlerin yanı sıra stresin de önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "Stres tipi idrar kaçırmada kadınlar, istem dışı, öksürüp, hapşırırken idrar kaçırabiliyor. Normal doğum yapmış kadınlarda da kaçırma olayı sıkça görülüyor" diye konuştu. Tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşan Şen, idrar kaçırmanın tedavi edilebileceğini de belirterek, "Özellikle stres tipte cerrahi askı ameliyatları ön plandayken, urge tip dediğimiz sıkışma tipinde ise medikal ilaç tedavileri ön plandadır" dedi.

