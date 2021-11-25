‘Hayır' diyememek enerjiyi düşürüyor

Enerjiyi düşüren davranışların başında karşı tarafı kırmamak için 'hayır' diyememenin geldiğini vurgulayan uzmanlar, kişisel algılamaların da olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor. Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, "Enerjiyi düşüren davranışların başında karşı tarafı kırmamak için 'hayır' diyememek geliyor. Bu durum kişide var olan enerjinin tükenmesine sebebiyet veriyor. Enerjiyi gün içerisinde düşüren ve özellikle de sosyal anlamda zorlayan durumlardan biri de kişisel algılamalardır. İşe giderken bir arkadaşa günaydın denmesine rağmen karşı taraftan yanıt alınmaması örnek gösterilebilir. Ancak önemli olan, yapılan bu davranışı kişisel algılamadan önce başka bir sebebi olup olmadığını öğrenmektir. Uyku düzeni, beslenme düzeni ve yeteri kadar su içmemek de enerjiyi düşüren fiziki durumlar arasında yer alıyor" diyor. Geçmişe dönüp sürekli değiştirme ihtimali olmayan şeyleri düşünmenin de gün içerisindeki enerjiyi tamamen alıp götürdüğünü vurgulayan Gökpınar, "Enerji düşüklüğü yaratan bazı durumlar vardır. Örneğin işteki arkadaşlar ile beraber bir proje üzerinde çalışırken birçok kişinin isteklerine 'hayır' diyememe duygusu, yeni hedeflere karşı istek arzusunun kaybedilmesine neden olur. Tam bu noktada kısır döngü de başlamış oluyor. Stres olacak durumlara rağmen değiştirilemeyecek durumları kabullenmek en doğru yaklaşım olacaktır" diye uyarıyor.

