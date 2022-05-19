Havuz sezonu açıldı, uzmanlar uyarıyor: En riskli grup 5 yaş altında olanlar

Uzmanlar, boğulmaların önüne geçebilmek için havuz derinliğinin 1,50 metre yükseklikten fazla olması durumunda cankurtaran bulundurulması gerektiğine dikkat çekerken en riskli grubun 5 yaş altındaki çocukların olduğunu kaydediyor. İş Sağlığı ve güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, ıslak zeminlerin neden olabileceği kayıp düşmelerin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak "Bu nedenle, havuz ve çevresinde olası tehlikelere karşı bilgilendirme levhaları mutlaka asılmalıdır. Havuzun çevresinde derinlik bilgi levhaları kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılmalıdır ve dalışın yasak olduğunu belirten güvenlik işaretlerinden faydalanılmalıdır. Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

