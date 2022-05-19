VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tilki, Times meydanında
Tarihi Rotalar her cumartesi TV4'te
Türkiye'nin yeni gemisi Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Tarihi filmde sete paydos!
Meryem yine Cannes'da
Caner'e karşı ön yargılıydım
Rüşvet skandalı derinleşiyor...
Maaş ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Cevizin kendi kadar suyu da yararlı
Havuz sezonu açıldı, uzmanlar uyarıyor: En riskli grup 5 yaş altında olanlar
ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin tüm sorunlarını çözebiliriz
Manisa'da kayıp ikizlerden acı haber
Kripto paralar Rusya'da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabilir
Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Türkiye ve ABD, birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır
Bakan Akar, Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerlerle bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
Beyaz Saray: Türkiye'nin endişeleri giderilecek
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Çavuşoğlu, Di Maio ve Guterres ile görüştü
19 Mayıs 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 08:30:00

Havuz sezonu açıldı, uzmanlar uyarıyor: En riskli grup 5 yaş altında olanlar

ABONE OL

Havaların ısınmasıyla beraber havuz sezonu da açıldı. Havuz ve çevresinde alınacak önlemlerin olası kazaları önlemede etkili olacağını hatırlatan uzmanlar, yüzme havuzlarının düzenli olarak kontrol edilmesini, periyodik bakımlarının yapılmasını ve çevresinde güvenlik önlemi alınmasının önemini vurguluyor.

Uzmanlar, boğulmaların önüne geçebilmek için havuz derinliğinin 1,50 metre yükseklikten fazla olması durumunda cankurtaran bulundurulması gerektiğine dikkat çekerken en riskli grubun 5 yaş altındaki çocukların olduğunu kaydediyor. İş Sağlığı ve güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, ıslak zeminlerin neden olabileceği kayıp düşmelerin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak "Bu nedenle, havuz ve çevresinde olası tehlikelere karşı bilgilendirme levhaları mutlaka asılmalıdır. Havuzun çevresinde derinlik bilgi levhaları kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılmalıdır ve dalışın yasak olduğunu belirten güvenlik işaretlerinden faydalanılmalıdır. Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

Etiketler : yaz mevsimi havuz havuz sezonu sağlık
Kutlamada aşk çıktı

Kutlamada aşk çıktı
Londra'da Dalgana Bak

Londra'da Dalgana Bak
hapsi istendi

hapsi istendi
Yumruklar havada uçuştu

Yumruklar havada uçuştu
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Ceylan Monroe

Ceylan Monroe
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
Deniz'i Diva'ya benzettiler

Deniz'i Diva'ya benzettiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX