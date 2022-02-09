Aşıdan sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir

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09 Şubat 2022 Çarşamba 22:46:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 22:47:00

Grip ve Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir

Kaynak: AA

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Bilim insanları, grip veya Kovid-19 aşısı sonrası 90 dakikalık hafif-orta yoğunlukta egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirilebileceğini ortaya koydu.

Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Kovid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.

Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıklarını belirten sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti, yerel Kovid-19 aşılama merkezleriyle irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye de ulaştı.

Aşılar uygulanmadan deneklerden kan alarak antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.

Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" adlı maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmalarına dayanarak 90 dakika egzersiz hedefi koydu.

Aşı uygulandıktan hemen sonra 90 dakika egzersiz bisikleti süren veya hızlıca yürüyen denekler, egzersiz boyunca nabızlarını 120 ila 140 arasında tutmaya çalıştı.

Grip aşısı olan bazı deneklerden de egzersizlerini 45 dakikayla sınırlı tutmalarını isteyen araştırmacılar, aşılardan 2 ile 4 hafta sonra deneklerden kan örneği alarak antikor seviyelerini ölçtü.

- 45 DAKİKALIK EGZERSİZ FARK OLUŞTURMADI

Aşılardan sonra beklendiği üzere tüm deneklerde antikor seviyeleri yükselirken, aşı yapıldıktan sonra 90 dakika egzersiz yapan kişilerde antikor seviyelerinin istatistiksel olarak kayda değer derecede daha yüksek olduğu belirlendi.

Diğer yandan 45 dakika egzersiz yapan kişilerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık kaydedilmedi.

Süresi fark etmeksizin egzersiz yapmanın, aşının yan etkileri üzerinde olumlu ya da olumsuz bir tesiri de görülmedi.

Deneyi, grip aşısı yapılmış 80 fare üzerinde tekrarlayan araştırmacılar, hayvanların kanlarındaki interferon alfa seviyelerinin egzersizle arttığını, eğer bu maddenin üretimi kimyasal olarak engellenirse ekstra antikor üretiminin çok az yükseldiğini tespit etti.

Araştırmacılar, bu sayede egzersizin kanda interferon alfa seviyesini yükselterek bağışıklığı güçlendirdiği sonucuna vardı.

Söz konusu araştırmanın süre ve insan sayısı açısından kısıtlı ancak güvenilir olduğuna işaret eden bilim insanları, egzersizin Kovid-19 aşılarında uzun vadeli etkisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : Kovid-19 Bilim insanları Brain
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