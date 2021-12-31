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Göz migreni erkeklerde daha çok görülüyor
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31 Aralık 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 09:00:00

Göz migreni erkeklerde daha çok görülüyor

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Geceleri oluşan şiddetli göz ağrısıyla kendini gösteren ve 'göz migreni' diye adlandırılan ağrı, çoğunlukla erkeklerde görülüyor.

Geceleri oluşan şiddetli göz ağrısıyla kendini gösteren ve 'göz migreni' diye adlandırılan ağrı, çoğunlukla erkeklerde görülüyor. Göz migreninin kullanılan bazı ilaçlarla kısa sürede önlenebileceğini belirten uzmanlar, göz migreninin her yıl belli dönemlerde nüksedebildiği uyarısında da bulunuyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Göz migreni geceleri oluşan şiddetli göz ağrısı ile kendini göstermektedir" dedi. Prof. Dr. Barış Metin, "Kullanılacak birtakım ilaçlarla ağrı kısa sürede önlenebilir. Ancak bu tip ağrılar genellikle senenin belli bir zamanına kümelenme eğilimindedir. Her yıl belli dönemlerde ağrı nüksedebilir" uyarısında bulundu.

Etiketler : Göz migreni Prof. Dr. Barış Metin Nöroloji Uzmanı
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