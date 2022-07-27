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27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30:00

Gençlerde tiroid kanseri görülme sıklığı artıyor

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Tiroid nodülleri sıklıkla 40 yaş üzerinde ve özellikle kadınları etkileyen bir sorun. Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, bununla birlikte özelikle son yıllarda hem tiroid nodüllerinin, hem de tiroid kanserinin çok daha genç yaşlarda görüldüğüne dikkat çekti.

Tiroid nodülleri sıklıkla 40 yaş üzerinde ve özellikle kadınları etkileyen bir sorun. Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, bununla birlikte özelikle son yıllarda hem tiroid nodüllerinin, hem de tiroid kanserinin çok daha genç yaşlarda görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Ayşan, üstelik gençlerde ortaya çıkan nodüllerin kanserleşme oranının yetişkinlere göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Toplumda görülme oranı açısından oldukça yaygın bir sorun olan tiroid nodüllerinin son yıllarda 18-35 yaş aralığında görülme sıklığının arttığı gözleniyor. Sadece nodüllerde değil tiroid kanserinde de aynı değişimin gözlendiğini söyleyen Endokrin Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, eskiden 20'li yaşlarda tiroid nodülünün az, tiroid kanserinin ise son derece ender görüldüğünü söyledi. Hem nodüllerin, hem de tiroid kanserinin çok sinsi hastalıklar olduğunun ve neredeyse hiç belirti vermediğinin altını çizen Prof. Dr. Erhan Ayşan, bunun hastaların durumu erken fark etmelerine engel olduğunu söyledi. Prof. Ayşan, "Hatta öyle vakalar görüyoruz ki, nodül çapı 5cm'e ulaşmış olmasına rağmen hiçbir bulgu vermiyor ve tesadüfen çekilen bir röntgen filminde teşhis konuluyor. Hastalarda en sık gördüğümüz bulgu ise boyunda hafif bir şişlik oluyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gençlerde tiroid kanseri Prof. Dr. Erhan Ayşan Tiroid nodülleri
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