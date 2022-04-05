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05 Nisan 2022 Salı 13:46:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 14:42:00

Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı

Kaynak: AA

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Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan seyahat kısıtlamalarının 31 Mart'ta güncellendiği, Türkiye'nin "turuncu ülkeler" listesinden çıkarılarak "yeşil ülkeler" listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde yolcuların, Dünya Sağlık Örgütü'nün veya Türkiye'nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az iki doz yaptırdıklarını ve son dozdan itibaren en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi gerektiği kaydedildi.

Son 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucu, son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonucu veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'ye seyahat edebileceği ifade edilen açıklamada, bunların dışında herhangi belge ibrazı veya form doldurulmasına gerek bulunmadığı, Türkiye'ye girişte "Türkiye'ye Giriş Formu"nun doldurma uygulamasına da son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın onay verdiği aşılarla tam aşılandığını belgeleyen, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR veya son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonuçlarından birini veya ilk PCR veya hızlı antijen pozitif test sonucunun 11. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'den Fransa'ya seyahat edebileceği aktarıldı.

Tam aşılı kabul edilen yolcuların son doz aşılarını takip eden 9 ay içinde hatırlatma dozu yaptırmış olmaları gerektiği, aksi takdirde, tam aşılı statüleri geçersiz sayılarak Fransa'ya girişlerinin reddedilebileceği ifade edilen açıklamada, 12 yaş altındaki yolcuların bu uygulamalardan muaf olduğu belirtildi.

Açıklamada, "yeşil ülkeler" listesinde bulunan Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterilme uygulamasının son bulduğu kaydedildi.

Etiketler : Fransa Kovid-19 salgını Türkiye
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