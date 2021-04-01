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01 Nisan 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 08:00:00

Fazla kilo, organları kanser gibi etkiliyor

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Obezite, birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp damar tıkanıklığı, karaciğer yağlanması, tansiyon, şeker, uyku apnesi, solunum sıkıntısı, eklem problemleri ve psikolojik faktörlere yol açabiliyor.

Obezite, birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp damar tıkanıklığı, karaciğer yağlanması, tansiyon, şeker, uyku apnesi, solunum sıkıntısı, eklem problemleri ve psikolojik faktörlere yol açabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Duran, "Obezite, çağın hastalığı diyebileceğimiz, kanserden daha tehlikeli bir hastalık. Obezite, birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp damar tıkanıklığı, karaciğer yağlanması, tansiyon, şeker, uyku apnesi, solunum sıkıntısı, eklem problemleri ve psikolojik faktörlere yol açabiliyor. Bu hastalık bütün sistemimizi etkileyebiliyor. Obeziteden korunmak için öncelikle sağlıklı beslenmeliyiz. Karbonhidrat yerine protein tercih etmeliyiz. Sıklıkla meyve sebze tercih etmeliyiz. Hayatımızda muhakkak sporu, egzersizi sağlıklı bir hayat için katmamız gerekiyor. Bunlara rağmen obezite olduysak diyet ile zayıflamamız gerekiyor. Eğer diyet ve spora rağmen kilo veremiyorsak dönemimizin en etkin tedavisi obezite cerrahisidir" diye konuştu.

Etiketler : Fazla kilo obezite kanzer
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