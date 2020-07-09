DSÖ, Türkiye'nin çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi

DSÖ, Türkiye'nin çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yürüttüğü başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye, bugün Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Kluge'yi ağırladı.



Dr. Hans Kluge, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş oldu.



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı.



Toplantı sonrası açıklama yapan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye'nin yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.