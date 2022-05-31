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31 Mayıs 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 07:30:00

Doktora gitmek için hasta olmayı beklemeyin

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Uzmanlar, pek çok hastalığın rutin sağlık kontrolüyle erkenden teşhis edildiğini vurgulayarak, "Doktora gitmek için hasta olmayı beklemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin" dedi.

Uzmanlar, pek çok hastalığın rutin sağlık kontrolüyle erkenden teşhis edildiğini vurgulayarak, "Doktora gitmek için hasta olmayı beklemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin" dedi. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, rutin sağlık kontrolü yaptırmanın sağlığı koruma konusunda rehber olduğuna dikkat çekerek, hastalıkların yüzde 80'inden fazlasını oluşturan obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, lipid metabolizma bozuklukları ve bazı kanser türlerinde bu kontroller sayesinde erken teşhis konulabildiğini söyledi. Dr. Arabacı, bu hastalıkların büyük çoğunluğunun yıllar öncesinden vücudumuzda bazı belirtilerle kendini gösterdiğini belirterek bu gizli kalan hastalıkların, vücutta diğer organlara zarar vermeden, ilerlemeden tanı alması ve tedavisinin başlatılmasının yolunun "check up" yani rutin sağlık kontrollerinden geçtiğini anlattı.

Etiketler : Doktora gitmek için hasta olmayı beklemeyin Dr. Filiz Arabacı rutin sağlık kontrolü
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