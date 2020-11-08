Doğum sonrası depresyon riski yüksek

Gebelik ve doğumun getirdiği nöroendokrin ve psikososyal değişiklikler depresyona neden oluyor. Doğumdan sonraki ilk 4 ay ile 1 yıllık süreçte yaşanılan Doğum Sonrası Depresyonu’ndan kurtulmak için profesyonel yardım almak gerekiyor. Uzman Psikolog Özgür Duran Yurtsever “Doğum yapan kadınlarda; aşırı ağlama, sinirlilik, suçluluk, bebeğe ilgi eksikliği, yeme ve uyku alışkanlıklarında değişiklikler, konsantre olmakta sorunlar, umutsuzluk, annenin bebeğe veya kendine zarar verme düşüncesi ortaya çıkabiliyor” dedi. Bu durumun ciddi sıkıntılar doğuran bir rahatsızlık olduğunu ve anne ile bebeğin yaşam kalitesini önemli oranda düşürdüğünü söyleyen Yurtsever, “Annelerde; bebekleriyle başa çıkma konusunda beceriksiz veya yetersiz hissetme, derin düşüncelere dalma, alışılmış faaliyetlerde ilgi kaybı yaşama, değersiz hissetme, bebeğin sağlığı hakkında aşırı endişelenme gibi davranışlar görülebilir. Özellikle erken doğum, depresyon için riskli bir durum oluşturur. Erken doğumda prematüre bebek ve anneye özel bir destek sunulması gerekir” diye konuştu.

