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10 Şubat 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 09:00:00

Diyet bozan sağlıklı gıdalar

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Hindistan cevizi yağı, Kombucha çayı ve glutensiz ürünler uzun süre tok tuttuğu düşünüldüğü için diyet döneminde sıkça kullanılıyor. Sağlıklı olduğu düşünülen bu gıdalar tok tutmadığı gibi vücuda da zarar verebiliyor.

Haber: Yasemin İLAN

Hindistan cevizi yağı, Kombucha çayı ve glutensiz ürünler uzun süre tok tuttuğu düşünüldüğü için diyet döneminde sıkça kullanılıyor. Sağlıklı olduğu düşünülen bu gıdalar tok tutmadığı gibi vücuda da zarar verebiliyor.

Diyet yaparken sadece şeker, un ve asitli içeceklerden uzak durmak yetmez. Süper sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bazı besinler sağlığımız için o kadar da iyi değil. Kombucha çayı, hindistan cevizi yağı, glutensiz ürünler gibi son moda yiyeceklerin vücudumuza zarar verebildiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Olcay Barış şunları anlattı:

Hindistan cevizi yağı ile birlikte kahve

Hindistan cevizi içeriğinde orta zincirli yağ olan MCT yağı bulunuyor. Bu kahveyi içen kişiler daha uzun süre tok olduklarını düşünüyor ve bazı araştırmalar bu faydaları destekliyor. Ancak hindistan cevizindeki doymuş yağ kolesterolünüzü ve kalp hastalığı riskinizi arttırıyor. Doymuş yağı günlük aldığınız kalorinin yüzde 10'undan daha azı kadar alamaya çalışın.

Kombucha çayı

Kombucha, fermente edilmiş siyah veya yeşil çaydır. Bazı çalışmalar bu çayın iltihabı azaltabileceğini ve bağırsak sağlığını geliştirebileceğini öne sürüyor. Ancak sağlık yararları büyük ölçüde belirsizlik gösteriyor. Hamile kadınlar ve küçük çocukların uzak durması gerekiyor.

Glutensiz ürünler

Eğer çölyak hastalığınız varsa glütensiz beslenmek sizin için bir yaşam biçimi olmalıdır fakat glütene karşı duyarlı değilseniz, glütensiz ürünleri sadece kilo verme amaçlı tüketiyorsanız yanılıyorsunuz. Çoğu glütensiz ürün rafine karbonhidrat, şeker ve tuz bakımından yüksek içeriğe sahiptir. Glutensiz diyet kilo vermenize yardımcı olmaz, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyebilir.

Çiğ süt gerçeği

Bazı kişiler işlenmemiş çiğ sütün astımı, alerjiyi önlediğini söylüyor fakat bu iddialar yanıltıcı olabiliyor. Çiğ süt içerisinde E.coli ve salmonella dediğimiz öldürücü mikropları taşıyor. Pastörize süt sağlığınız için riskler olmadan çiğ sütler benzer besinsel faydalara sahip.

Granola

Granola, yüksek lifli yulaftan yapıldığı için sağlıklı görülebilir fakat içerisinde yoğun bir şekilde eklenen şeker, yağ ve tuz sık tüketildiğinde sağlığınız açısından risk oluşturabilir.

Agave Şurubu

Bu doğal tatlandırıcı agav bitkisinden gelmektedir. Sofra şekerine göre biraz daha fazla kalsiyum, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum içerebilir ama daha sağlıklı değillerdir. Agave nektarı veya şurubu yüzde 70-90 daha fazla früktoz içerir.

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