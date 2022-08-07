Diyabetik retinopatin görme yetisini kaybettiriyor

Diyabet nedeniyle vücutta birçok sistemde bozulma meydana geliyor. Diyabete bağlı körlüğün nedeni ise diyabetik retinopati. Tedavi edilmeyen diyabetik retinopati nedeniyle de birçok hasta görme yetisini kaybediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının farklılık gösterdiğini belirterek, "Bu komplikasyon bütün diyabet hastalarında hastalığın tanısından belli bir dönem sonra meydana geliyor. Tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında farklar var. Tip 1 diyabet hastalarında tanıdan daha uzunca bir süre sonra görüyoruz ama tip 2 diyabet hastalarında tanıdan ortalama 10 yıl sonra diyabetik retinopati dediğimiz rahatsızlıkla karşılaşıyoruz. Tip 1 diyabet hastalarında daha şiddetli seyrederken bulgular tip 2 diyabet hastalarında biraz daha iyi seyrediyor" diye konuştu.

