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D vitamini eksikliği kalbe de zarar
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:16:00

D vitamini eksikliği kalbe de zarar

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Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunmasında vitaminlerin rolüne dikkat çekti. Koenzim Q, C, E, B6, B12 vitaminleriyle folik asidin kalp krizinden koruduğuna ilişkin toplumda yanlış bir inanış

Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunmasında vitaminlerin rolüne dikkat çekti. Koenzim Q, C, E, B6, B12 vitaminleriyle folik asidin kalp krizinden koruduğuna ilişkin toplumda yanlış bir inanış olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, "Bu vitaminlerin kalp krizinden korumadaki rolü net değilken, D vitamini eksikliğinde kalp damar hastalıklarındaki artış net. Kalp damar sağlığımız için eksikse D vitamini takviye edilmeli, her gün 15 dakika güneşlenmeli" dedi. Narin "Kalp krizinin temel belirtisi göğüste ağrı, baskı sıkıntı hissi, nefes darlığı ve ritim düzensizliğidir. Zaman zaman bu ağrı ve uyuşukluk sol kola yayılabilir ama sıklıkla sol kolda uyuşma ve göğüste sıkıntı hissi ile birlikte gözlenir. Kalp krizi geçiren hastalar spor yapamaz, yapmamalı bilgisi de toplumda doğru bilinen yanlış bilgilerden. Oysa kalp krizi sonrasında doktorun önereceği egzersizlere başlamak ve kısa sürede günlük hayata dönüş, hastada gelişecek muhtemel depresyonu önler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : D vitamini eksikliği Doç. Dr. Cüneyt Narin folik asid Q C E B6 B12 vitaminleri
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