  • BIST
    1084.9
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,7953
  • Altın
    462,6640
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
Kanada'da koronavirüsten sonra şimdi de Salmanello alarmı! Vaka sayısı 457'ye çıktı
Makyajsız Ebru Gündeş büyük beğeni aldı
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün itibariyle başladı
Charlie Hebdo'nun skandal karikatür kararına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Barışa vurulan ...
Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye operasyon: 1 gözaltı
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler
Koray Avcı'dan takıntılı hayran itirafı!
Aliyev'den Dev Destek! Yunan Büyükelçinin Yüzüne Söyledi: Koşulsuz Şartsız Türkiye'nin Yanındayız!
Dereköy Gümrük Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalandı!
Ukrayna'dan savunma sanayisine büyük övgü: Türkiye'yi örnek alın
Japonya'da yük gemisi kayboldu!
Astsubay eşinin dükkanında dehşet saçtı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti
Bakan Gül'den flaş açıklamalar: Önemli bir yol haritası olacaktır
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!
Hindistan Başbakanı Modi'ye hacker şoku! Twitter hesabını çaldılar
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e Marsilya kancası
Danimarkalı İslam düşmanı Paludan yeni provokasyonlar peşinde!
ALES sonuçları açıklandı
Diyarbakır'dan bir mutlu haber daha! Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Türk İHA ve SİHA'lar işbaşında! Teröristleri özel kamuflaj bile kurtaramadı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı: Geldikleri gibi giderler
Trump, Müslümanlara terörist diyen sunucunun kovulmasını istedi
03 Eylül 2020 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 09:48:00

Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, ebeveynleri çocukların horlamalarını veya ağızlarının açık olarak uyumasını hafife almamaları hususunda uyardı. Haksever "Ebeveynler çocuklarını dikkatli gözlemlesinler. Eğer çocuğun geceleri horlaması, ağzı açık uyuması varsa özellikle de bizim apne dediğimiz nefes durması varsa yine temizlik maske mesafe kurallarına uyarak hekimleriyle görüşsünler ve sağlıklarını ihmal etmesinler” dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, ebeveynleri çocukların horlamalarını veya ağızlarının açık olarak uyumasını hafife almamaları hususunda uyardı.

Aralık ayından itibaren dünyada yayılmaya başlayan korona virüs salgınının sağlık alanında birçok alışkanlıkları değiştirdiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, “İlk zamanlar çok ciddi tedirginlik olması sebebiyle hastanelerimiz bir süre normal hasta kabul etmedi. Daha sonra tedbirleri alarak Sağlık Bakanlığının kuralları çerçevesinde hasta kabulüne başladık. Yalnız bu süreçte bizlerin dikkatini çeken bazı şeyler oldu. En önemlisi vatandaşlarımızın tedirginliğinden dolayı hastanelere geç başvurması, dolayısıyla bazı hastalıkları ileri evrede tespit ettiğimizi fark ettik. Baş boyun tümörlerinde ileri safhalarda tümörler tespit etmeye başladık. 40 yaş üstünde bir kişi, baş boyun bölgesinde bir kitle tespit edildiğinde, yani boyunda sertlik, yumru, beze tespit edildiği zaman gerekli tedbirleri de alarak maske mesafe kullarına uyarak bir an önce hastaneye gitmelidir. Bir diğer önemli konu ise, çocukların takibidir. Ebeveynler çocuklarını dikkatli gözlemlesinler. Eğer çocuğun geceleri horlaması, ağzı açık uyuması varsa özellikle de bizim apne dediğimiz nefes durması varsa yine temizlik maske mesafe kurallarına uyarak hekimleriyle görüşsünler ve sağlıklarını ihmal etmesinler” dedi.

Geç kalınmış bir durumda neler olabileceğini sıralayan Doç. Dr. Haksever, “Birinci durum yani baş boyun kitlelerinde doktora geç başvurulması durumunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bilindiği gibi tümörde ileri safhada hem başarı oranı düşüyor, hem de organ kaybına sebebiyet veriyor. Daha büyük cerrahiler yapmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarda ise burun solunumu çok önemli. Burundan nefes almayan çocukların kanındaki oksijen miktarı gece düşüyor. Bu durum çocuğun entelektüel gelişimini etkiliyor. Gece alt ıslatma sorunlarına yol açmanın yanı sıra, diş yapısını da bozuyor. Geniz eti olan çocuklarda duyma sorunları baş gösteriyor. Duyma sıkıntısı olanlarda hem entelektüel gelişim, hem de dil bozukluğu oluyor. Dolayısıyla bu ihmale gelebilecek bir durum değildir. Çocuğun geleceğini etkileyecek bir sorundur. Bu nedenle çocuğumuzda bu tür şikayetler görüldüğünde tedbirlerimizi alarak doktora başvurmalı ve tedavinin bir an önce yapılmasını sağlamamız gerekir” diye uyardı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER