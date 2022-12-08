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08 Aralık 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 08:30:00

Ciltteki renk değişimi takip ve tedavi gerektiriyor

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Güneş, deride renk değişikliklerine neden olabiliyor. Normal deri renginde meydana gelen değişiklik, açık ve koyu renk farklılıkları hastaları endişelendirirken, güneşe bağlı renk değişiklikleri arasında 'melazma' uzun süreli takip ve tedavi periyodu gerektiriyor.

Güneş, deride renk değişikliklerine neden olabiliyor. Normal deri renginde meydana gelen değişiklik, açık ve koyu renk farklılıkları hastaları endişelendirirken, güneşe bağlı renk değişiklikleri arasında 'melazma' uzun süreli takip ve tedavi periyodu gerektiriyor.

Melazmanın genellikle 30-55 yaş arasında, ten rengi koyu olanlarda ve sıklıkla kadınlarda görüldüğünü belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülşah Koçak Kurt, "Güneş ışınlarına maruziyet, ailesel yatkınlık, gebelik ve doğum kontrol hapı kullanımı gibi östrojen düzeyinin arttığı durumlar, kolonya ve parfüm gibi kozmetik ürünler melazmaya neden olabilir" ifadelerine yer verdi. Melazmanın genellikle yüzde alın, yanak, burun, üst dudak ve çenede görüldüğünü; açık-koyu kahve veya gri renkte renk değişikliğine neden olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kurt, "Tanısı genellikle deri muayenesi ve wood lambası incelemesi ile konulmaktadır. Tedavi edilmeyen lezyonlar kendiliğinden genellikle iyileşmeyip, zamanla daha koyu renk alacağı için hastalar mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmalıdır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Ciltteki renk değişimi Güneş melazma takip ve tedavi
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