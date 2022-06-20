Cilt kırışıklığını gidermeyen botoksa dikkat

Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmak amacıyla uygulanan ve cildin daha genç görünüme kavuşmasını sağlayan botoks uygulaması, sosyal medya kullanımının artması ve değişen estetik anlayışı ile birlikte oldukça popüler hale geldi. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, botoks gibi medikal uygulamaların, ehil olmayan kişiler tarafından yapılmasının botoks direncinden enfeksiyonlara hatta alerjik reaksiyonlara kadar pek çok sağlık sorununa neden olabileceğini söyledi ve botoks yaptıracak olanları uyardı. "Çoğu zaman, hastalarda daha az etki oluştuğu durumlarda dahi gerçek botoks direnci söz konusu değildir" diyen Dr. Nihat Mustafayev, botoks sonrası istenilen sonucun alınamamasının nedeni olarak "Yüz anatomisine ilişkin kapsamlı bilgiye sahip olma, hastanın beklentileri doğrultusunda ve cilt kalitesine uygun dozajda uygulama becerisi, enjeksiyon yapan herkes için çok önemlidir. Bu nedenle hekim olmayan uygulayıcılar tarafından yapılan işlemlerde; yanlış doz veya yüz kasındaki yanlış noktalara enjeksiyon yapılması istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir"dedi.

