VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Memur ve emekli maaş zamları için yeni formül!
Türkiye-İsrail ilişkileri hayatidir
Kar alarmı devam ediyor!
Mobius'dan heyecanlandıran Türkiye açıklaması
4 sürpriz adım daha geliyor!
Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı
Ortaokulda skandal görüntüler! Öğrenciye tokat ve yumruklu dayak
TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı
Döviz hesabı olanlar dikkat!
Herkesi radyoaktif küle çevirebilir
Ustaya veda
Psikolojik olarak zor bir roldü
Koronavirüse K VİTAMİNİ dopingi
Uyku apnesi kalp krizini tetikleyebilir
Kuşburnu çayı enfeksiyonu önlüyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Aralık
Salebe zencefil ekleyin, faydasını artırın
Soğuk hava migreni tetikler
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen sistemi test etti
Togg'un Gemlik'teki tesisi incelendi
Türkiye'den Madagaskar'a taziye
23 Aralık 2021 Perşembe 11:12:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 11:12:00

Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tarama programının aile hekimlerinde bugün başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulamanın bugün devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak" dedi

Etiketler : Bakan Fahrettin Koca SMA hastalığı Aile Hekimlikleri
Aydın'da 7 bin yıllık buluş

Aydın'da 7 bin yıllık buluş
Koronayı yendi sete döndü

Koronayı yendi sete döndü
Bostancı'da arabesk gecesi

Bostancı'da arabesk gecesi
Nohut kaçtı, Bulgur kaldı

Nohut kaçtı, Bulgur kaldı
Yeni film heyecanı

Yeni film heyecanı
Dizi için okçuluk dersi alıyor

Dizi için okçuluk dersi alıyor
Baba-oğul olacaklar

Baba-oğul olacaklar
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok
Edis, Tarkan'ın yerine geçti

Edis, Tarkan'ın yerine geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER