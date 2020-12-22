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22 Aralık 2020 Salı 23:23:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:43:00

Bu dönemde yüzünüzü daha çok yıkayın

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Dr. Süleyman İzzet Karahan, koronavirüsten korunmak amacıyla takılan maskeler ciltte egzama, akne, kuruluk, sivilcelenme, kızarıklık ve kaşıntı gibi istenmeyen sorunlara neden olduğuna dikkat çekti.

Medical Park Florya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Özellikle akneye meyilli ciltlerde maske öncesi ve maske sonrası temizlik çok önemlidir. İyi bir temizlik gözeneklerin daha uzun süre açık kalmasına ve uzun süre maske kullanımına bağlı oluşabilecek cilt problemlerinin azalmasına imkân sağlar. Temizleyici seçerken cildinize uygun bir ürün tercih edin. Kuru ciltli bireylerde daha nazik temizleyiciler tercih edilirken, daha yağlı ciltli bireylerde daha güçlü temizleyiciler tercih edilmelidir" dedi. Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Maskemiz en az iki katlı ve iç kısmı pamuklu olmalıdır. Maskede kullanılan materyalin nefes alabilir olmasına dikkat edilmelidir. Uygun olmayan dar maske tercihi, özellikle kulak arkası kısımda tahrişi artırarak cilt problemlerine sebep olabilir. Polyester, naylon gibi materyallerden yapılmış maskelerin cilde temas etiği yerlerde tahriş gözlenebilir, akne gibi cilt problemlerini artırabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Süleyman İzzet Karahan egzama akne sivilcelenme kızarıklık
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