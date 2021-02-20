Baş ağrısına ense sertliği eşlik ediyorsa dikkat

Böyle bir durumda vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulması uyarısında bulunan Şekerci, "Bu tür kanamaların yüzde 50'ye yakını hayati tehlikenin eşlik ettiği, hemipleji, hemiparezi dediğimiz vücudun bir tarafını tutan kalıcı veya geçici güç kaybı sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı. Beyin damarlarındaki bozukluğun genellikle doğuştan olduğuna işaret eden Prof. Dr. Şekerci, "Var olan anevrizmayı arttıran nedenler yüksek tansiyon, diyabet ve yaşla birlikte artan damar sertliğidir. Kadınlarda da erkeklerde de görülme oranı aşağı yukarı aynıdır. Ortalama 40 ila 60 yaş arasında görülür. Fakat nadir de olsa çocuklarda da bu tip beyin kanamalarıyla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

