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06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:59:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:06:00

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! Sabah erken saatte duyurdu! Açık açık uyardı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık bir uyarıda bulundu.

"DÜN İYİ GÜNÜMÜZ OLABİLİR" UYARISI

"BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz" diyerek tedbir uyarısı yapan Bakan Koca, paylaştığı mesajda, "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı.

KOCA AKŞAM SAATLERİNDE DE UYARMIŞTI

Akşam saatlerinde de bir mesaj paylaşan Koca, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" demişti.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

(Haber7)

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